Giresun'da Yeşil Alanlar İçin Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları

06.11.2025 11:49
Giresun Belediyesi, kent genelindeki yeşil alanlarda ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Kış mevsimi öncesi parklar, yürüyüş yolları ve refüjlerde yapılan çalışmalar, vatandaşların daha temiz bir çevrede zaman geçirmesini hedefliyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yeşil alanlarda ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da yeşil alanlarda temizlik ve güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Özellikle, sahil karayolu şeridi ve kent merkezindeki yeşil alanlarda ağırlık verilen çalışmalarla, olumsuz görüntülerin önüne geçilerek vatandaşların daha temiz ve daha düzenli bir çevrede zaman geçirmeleri hedefleniyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kış mevsimi öncesinde yapılan çalışmaların parklar, yürüyüş yolları ve refüjlerde ot biçme, ağaç budama ve genel temizlik olarak devam sürdürüleceği belirtildi.

Ekipler tarafından kent genelinde mevsimlik çiçek dikimleri de yapılıyor. Toprakla buluşturulan rengarenk çiçekler, kente ayrı bir güzellik katıyor.

Kaynak: ANKA

11:33
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
