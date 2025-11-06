Giresun'da Yeşil Alanlar İçin Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yeşil alanlarda ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da yeşil alanlarda temizlik ve güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Özellikle, sahil karayolu şeridi ve kent merkezindeki yeşil alanlarda ağırlık verilen çalışmalarla, olumsuz görüntülerin önüne geçilerek vatandaşların daha temiz ve daha düzenli bir çevrede zaman geçirmeleri hedefleniyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kış mevsimi öncesinde yapılan çalışmaların parklar, yürüyüş yolları ve refüjlerde ot biçme, ağaç budama ve genel temizlik olarak devam sürdürüleceği belirtildi.

Ekipler tarafından kent genelinde mevsimlik çiçek dikimleri de yapılıyor. Toprakla buluşturulan rengarenk çiçekler, kente ayrı bir güzellik katıyor.