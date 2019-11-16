Giresun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şefik Şahin'in kullandığı 29 DE 519 plakalı otomobil, Espiye- Soğukpınar belde yolunun Direkbükü köyü bölümünde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aniden yavaşladı.
Bu sırada arkadan gelen Münir Küçük idaresindeki 22 RR 358 plakalı otomobile, Aydın Sarıkaya yönetimindeki 28 YF 295 plakalı otomobil çarptı. Küçük'ün kullandığı otomobil de Şahin'in aracına çarptı.
Kazada, sürücülerden Sarıkaya ile araçlardaki Safiye Ümmühan Küçük, Sahra Ayşe Küçük ve İsa Can Sarıkaya yaralandı.
Ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsa Can Sarıkaya ile Safiye Ümmühan Küçük, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.