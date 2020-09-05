Giresun şehidi Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz toprağa verildi - Son Dakika

GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz(27), memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama-kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Yürütülen arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan, Sami Yılmaz'ın naaşı, Ordu-Giresun Havaalanı'ndan askeri uçakla Adana'ya getirildi. Şehit Sami Yılmaz'ın cenazesi buradan memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesine götürüldü.