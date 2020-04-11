Giresun'un Çamoluk ilçesi Kutluca Köyü karantinaya alındı - Son Dakika

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Giresun'un Çamoluk ilçesi Kutluca Köyü karantinaya alındı
6 saat önce
Giresun'un Çamoluk ilçesi Kutluca Köyü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Giresun'un Çamoluk ilçesi Kutluca Köyü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca Köyü'nde koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27 ve 22. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:25 Kaynak: İHA
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