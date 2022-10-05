Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'nin (38), yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Görele ilçesine bağlı İnanca köyünde bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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