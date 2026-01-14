Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 2025'te Giresun'dan 1 milyar 3 milyon dolar ihracat yapıldığını belirtti.
Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2024'te 942 milyon dolar olan ihracat miktarının, 2025'te 1 milyar 3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.
İhraç ürünlerinde fındığın ilk sırada bulunduğuna dikkati çeken Çakırmelikoğlu, Türkiye genelinde en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren ilk 20 firma arasında Giresun'dan 7 şirketin bulunduğuna işaret etti.
Çakırmelikoğlu, "Giresun, artan sanayi yatırımları, güçlü ihracat performansı ve stratejik lojistik avantajlarıyla Doğu Karadeniz'in üreten ve ihraç eden yüzü olma konumunu kararlılıkla sürdürüyor." ifadelerini kulandı.
Son Dakika › Ekonomi › Giresun'un İhracatı 2025'te 1 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?