Giresun Üniversitesinde korkutan yangın - Son Dakika

Giresun'un Keşap ilçesinde bulunan, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesinde sabah saatlerinde binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın, İlçenin Bozkurt Mahallesi Keşap kampüsünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. - TRABZON