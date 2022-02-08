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Giresun Üniversitesinde korkutan yangın - Son Dakika

Giresun Üniversitesinde korkutan yangın

08.02.2022 12:16
Giresun Üniversitesinde korkutan yangın

Giresun'un Keşap ilçesinde bulunan, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesinde sabah saatlerinde binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde bulunan, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesinde sabah saatlerinde binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın, İlçenin Bozkurt Mahallesi Keşap kampüsünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. - TRABZON

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Giresun Üniversitesi, Giresun, Turizm, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun Üniversitesinde korkutan yangın - Son Dakika


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