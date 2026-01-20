Giresun Valisi Mustafa Koç, Göreve Başladı ve Giresun Kalesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Yerel

Giresun Valisi Mustafa Koç, Göreve Başladı ve Giresun Kalesi'ni Ziyaret Etti

Giresun Valisi Mustafa Koç, Göreve Başladı ve Giresun Kalesi\'ni Ziyaret Etti
20.01.2026 14:46
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Koç, ilk ziyaretini Giresun Kalesi'ne gerçekleştirdi. Burada Topal Osman Ağa'nın kabrini ziyaret eden Koç, şehitlikte vatan için hayatını kaybeden kahramanların mezarlarına karanfil bıraktı. Ziyaretinin ardından Giresun'un tarihi ve kültürel mirasına verdiği önemi vurgulayan Koç, önümüzdeki günlerde kentteki temaslarına devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Koç, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini kentin simgesel mekanlarından Giresun Kalesi'ne gerçekleştirdi.

Valilikte düzenlenen karşılama töreninin ardından mesaisine başlayan Vali Koç, ilk durağı olarak Giresun Kalesi'ne çıktı. Burada Milli Mücadele kahramanlarından Topal Osman Ağa'nın kabrini ziyaret ederek dua eden Koç, kale içerisindeki tarihi şehitlikte vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanların mezarlarına karanfil bıraktı.

Kale ziyaretinde şehri kuşbakışı izleyen Vali Koç'un bu anlamlı başlangıcının, Giresun'un tarihi ve kültürel mirasına verdiği önemi ortaya koyduğu ifade edildi. Ziyaretin ardından valilik makamına geçen Koç'un, önümüzdeki günlerde kent genelindeki temaslarını sürdüreceği bildirildi.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Koç,"Bir tarafta Karadeniz, bir tarafta ecdadın hatırası Bu yüce tepede; adı bilinmeyen nice şehidin duası, adı bilinen nice kahramanın emaneti var. Rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresun Valiliği, Topal Osman Ağa, Yerel Haberler, Mustafa Koç, Politika, Giresun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun Valisi Mustafa Koç, Göreve Başladı ve Giresun Kalesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Giresun Valisi Mustafa Koç, Göreve Başladı ve Giresun Kalesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
