Giresun Valisi Ünlü, Görele ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, Görele ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Ünlü, ilk olarak Görele Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Murat Özdemir ile bir süre makamında sohbet eden Ünlü, daha sonra Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Çavuşlu Belde Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Ünlü, bir araya geldiği vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.