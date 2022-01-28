Üye Girişi
Giresun ve Gümüşhane'de 148 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Giresun ve Gümüşhane'de 148 köy yolu ulaşıma kapandı

28.01.2022 14:54
Giresun ve Gümüşhane'de 148 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 148 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 148 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'da aralıklarla etkisini sürdüren yağış dolayısıyla merkez ve Espiye ilçesinde 7'şer, Alucra ve Dereli'de 17'şer, Görele'de 16, Yağlıdere'de 15, Şebinkarahisar'da 10, Bulancak'ta 8, Çanakçı ve Tirebolu'da 6'şar, Keşap'ta 5, Güce'de 3, Çamoluk ve Pipariz'de 2'şer, Doğankent ilçesinde de 1 olmak üzere 122 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

Gümüşhane'de de kar etkisini sürdürüyor.

Merkez ve Torul'da 5'er, Kürtün'de 10, Şiran'da 4 ve Kelkit ilçesinde 2 olmak üzere 26 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, 56 personel ve 27 araçla kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

YORUMLAR
500

Şebinkarahisar, Gümüşhane, Giresun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun ve Gümüşhane'de 148 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Fatma Girik, vasiyeti üzerine Memduh Ün'ün yanına defnediliyor Fatma Girik, vasiyeti üzerine Memduh Ün'ün yanına defnediliyor         
14:55
Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki: Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki:         
14:50
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor! Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!         
12:03
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı         
10:54
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
14:50 Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki:
14:41 Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir
14:37 Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!
14:34 Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!
13:53 Edirne esnafından Bulgarlara kampanya! Bin liralık alışverişe PCR bedava
10:53 Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı
13:54 Kim Milyoner Olmak İster'deki "Avrupa'daki satılık çocuklar" sorusu Twitter'ın en çok izlenenleri arasında!
13:52 Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!
13:44 Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu
13:36 Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 15:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun ve Gümüşhane'de 148 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement