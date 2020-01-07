Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor - Son Dakika Spor

Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer görüşmeleri sürüyor.

Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer görüşmeleri sürüyor.


İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren yeşil-beyazlılarda yönetimde Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun raporu doğrultusunda birçok isme teklif götürüldü. Hazırlanan listede aralarında Süper Lig'de forma giyen futbolcularında bulunduğu öğrenilirken gündeme gelen isimlerin başında ise Recep Niyaz, Marko Milinkovic, Bosna 1. Lig ekibi FK Zeljeznicar Sarajevo'da forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Asim Zec, Tayfur Bingöl, Recep Aydın olduğu öğrenildi. Antalya'da süren kamp ve transfer çalışmalarında şu ana kadar son olarak Samsunspor'da forma giyen İshak Doğan ile anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcu kendisini 1,5 yıllığına Giresunspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Piyasa değeri en yüksek futbolcu Mbappe oldu
Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı Ozan Tufan: "Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak" 21 kez bıçakladığı eşini ağır yaralayan şahıs: Bende o beyin yok

Son Dakika Haberleri
21:08 Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları - Son Dakika Spor
21:07 Kahraman şehit polis Fethi Sekin'in oğluna mili davet - Son Dakika Spor
21:06 Trabzonspor'un Antalya kampı - Son Dakika Spor
21:00 Arda Turan'ın, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika Spor
20:53 Trabzonspor'da neşeli idman - Son Dakika Spor
20:32 Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 21:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]