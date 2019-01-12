Son Dakika Haberleri: Girişimci Adaylarına Sertifikaları Dağıtıldı

Girişimci Adaylarına Sertifikaları Dağıtıldı

22 dakika önce

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis İl Temsilciliği işbirliği ile İş-Kur destekli olarak düzenlenen uygulamalı girişimcilik kurslarına katılan kursiyerlere törenle sertifikaları verildi.

Girişimci Adaylarına Sertifikaları Dağıtıldı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis İl Temsilciliği işbirliği ile İş-Kur destekli olarak düzenlenen uygulamalı girişimcilik kurslarına katılan kursiyerlere törenle sertifikaları verildi.

TATSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen sertifika dağıtım töreni kapsamında 8 – 29 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen 4 ayrı girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan toplam 90 kursiyere sertifikaları takdim edildi. TATSO konferans salonunda düzenlenen program; KOSGEB İl Müdürü Cevat Kaya, İş-Kur Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez ve Bitlis Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Sadullah Korkut'un kendi alanlarıyla ilgili girimci adaylarını bilgilendirmesi ve girişimci adaylarının sorularını cevaplandırmasıyla başladı.

İMO Bitlis İl Temsilcisi ve aynı zamanda TATSO Meclis Üyesi Cengiz Şahin ise, düzenledikleri girişimcilik eğitimleri ile girişimcilerin önünü açmanın yanı sıra yatırım ve istihdama teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Cengiz Şahin, ihtiyaç ve talep olması durumunda da yeni kursların açılması için girişimlerde bulunacaklarını ifade ederek, "İnşallah bu kursları başarı ile tamamlayacak olan girişimcilerimiz sayesinde yeni girişimcilerin önü açılarak, açılacak olan bu yeni iş yerleri ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır. Ben bu vesile ile şimdiden tüm girişimci adaylarımıza hem kurs eğitimlerinde hem de iş yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sertifika dağıtım törenine geçilerek, davetliler tarafından kursu başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazanan girişimci adaylarına sertifikaları takdim edildi.

Girişimci adaylarına sertifikalarını takdim eden TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ise, girişimci adaylarına tebrik ve başarı dileklerini iletti.

Düzenlenen sertifika dağıtım törenine; TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, TATSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, KOSGEB İl Müdürü Cevat Kaya, İş-Kur Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez, Bitlis Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Sadullah Korkut, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Şefik Kızılca, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Naim Artıkboğa ve girişimci adayları katıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

İnşaat Mühendisleri Odası, Bitlis, Güncel
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