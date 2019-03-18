Son Dakika Haberleri: Girişimci Kadınlar Sertifikalarını Aldı

Girişimci Kadınlar Sertifikalarını Aldı

1 saat önce

Çankaya Belediyesinin desteğiyle Rotary 2430. Bölge tarafından yürütülen GİKA-Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında eğitim alan kadınlar, programı tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Girişimci Kadınlar Sertifikalarını Aldı, System.String[]
Çankaya Belediyesinin desteğiyle Rotary 2430. Bölge tarafından yürütülen GİKA-Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında eğitim alan kadınlar, programı tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Çankaya Belediyesinin desteğiyle Rotary 2430. Bölge tarafından yürütülen GİKA-Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında 12 Ocak - 17 Mart 2019 tarihleri arasında eğitim alan kadınlar eğitimlerini tamamladı. Türkiye'nin ilk mor bayrak sahibi yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesinin desteklediği 'Girişimci Kadınlar Projesi' (GİKA) eğitimi sona erdi. Kadınların el emeği ürünlerine elektronik ticaret sitesi kanalıyla ülke genelinde pazar sağlayabilmelerinin ve böylece iş gücüne katılımlarını da artırmanın amaçlandığı proje 2 ay sürdü. Ortakları arasında Başkent Üniversitesinin de bulunduğu proje kapsamında girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri gibi eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi. Çankaya Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen sertifika törenine Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de katıldı. Toplam bin kadına destek verebilmenin hedeflendiği projenin ilk etabında 200 kadın sertifika aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Çankaya, Güncel
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