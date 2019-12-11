Girişimci kadınlardan Trakya Üniversitesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Girişimci kadınlardan Trakya Üniversitesine ziyaret - Son Dakika

Girişimci kadınlardan Trakya Üniversitesine ziyaret

6 saat önce

Havsa Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Girişimci kadınlardan Trakya Üniversitesine ziyaret, System.String[]

Havsa Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tabakoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, her alanda büyük başarılar elde eden kadınların, girişimcilik konusunda da önemli başarılara imza attığını söyledi.

Kooperatif üyelerinin yaptıkları çalışmaların hem Edirne hem de bölge açısından önemli olduğuna işaret eden Tabakoğlu, "Yaptığınız bu girişim birçok kadına cesaret vermesi ve rehberlik edecek olması noktasında da değerli. Aynı zamanda kurduğunuz bu kooperatifle ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. Kooperatifiniz büyüdükçe ihtiyacı olan kadınlarımıza iş imkanı sunan bir işletmeye dönüşerek sosyal ve ekonomik alana yaptığınız katkılar daha fazla olacaktır." dedi.

Üniversite olarak girişimci kadınlara destek olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Trakya Üniversitesi olarak aşçılık, işletme, muhasebe, pazarlama gibi konularda sizlere sunduğumuz imkanların yanı sıra ürünlerin analizi için bünyemizdeki TÜTAGEM'in de desteği yanınızda olacak. Edirne tarhanasının bir marka olması, coğrafi işaret alınması için de çalışmalarımızı birlikte sürdürebiliriz. Aynı zamanda bu ürünün hızlı bir şekilde piyasaya sunulması konusunda da çözüm yolları geliştirilmesi için Trakya Üniversitesi olarak desteklerimiz devam edecek."

Ziyarete Havsa Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Hülya Tuncer, Emine Öztürk, Havva Bölge, TÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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