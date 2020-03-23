"Git Korona Git buradan" bestesi gülümsetiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Git Korona Git buradan' bestesi gülümsetiyor - Son Dakika

"Git Korona Git buradan" bestesi gülümsetiyor

6 saat önce

Dadaşın Gönül Sesi Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, korona virüsü ile ilgili kendi bestesini arkadaşları ile birlikte maske takarak söyledi.

Dadaşın Gönül Sesi Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, korona virüsü ile ilgili kendi bestesini arkadaşları ile birlikte maske takarak söyledi.


Dadaşın Gönül Sesi Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, dünyayı saran tehlikeli korona virüsü ile ilgili kaleme aldığı 6 kıtadan oluşan bestesini arkadaşları ile birlikte seslendirdi.


Erzurumlu sanatçı Şimşek, devletimizin almış olduğu, korona virüsü ile ilgili birçok önlemler bulunduğunu belirterek, "Devlet 14 maddelik bir uygulama kararı aldı, bizlerde vatandaş olarak bunlara uymamız gerekiyor. Bu saatten sonra kapı kapı dolaşarak değil de, söylenen ve alınan uygulamalarla evimizde durarak dünyamızı etkisi alan korona virüsünün hakkından gelmiş olacağız hem de sağlığımız açısından da güvende olacağız. Rabbim en kısa zamanda Türkiye olarak bu virüsten kurtulacağız. Hepimizin üzerine çok görevler düşüyor. Bu görevler arasında Devletin almış olduğu kararlara uyacağız. Evden zorunlu olmadıkça çıkmayacağız. Öncelikle ve sağlık çalışanlarına bizlerde teşekkür ediyor ve onları alkışlıyoruz, siz basın mensupları da bizlere her türlü bilgiyi aktarmak için sahada canla başla çalışıyorsunuz. Yapmış olduğunuz bu görevlerden dolayı sizleri de alkışlıyoruz. Polisimiz olsun askerimiz olsun hepsine teşekkür ediyoruz, onlar da hem bizleri güvenliğini sağlıyorlar, insanları uyarıyorlar daha duyarlı görevlerini yerine getiriyorlar, onlara da teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de Diyanet İşleri Başkanlığına da teşekkür ediyoruz. Cuma ve normal namaz vakitlerinde virüsün yayınlaması için cemaatin birlikte namaz kılmalarını önlediler. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnsan hayatından değerli başka bir şey yok. Geçen haftalara bakılırsa Türkiye'den çıkıp Yunanistan geçerek Avrupa'ya geçmeye çalışan sınırlara akın eden düzensiz göçmenler vardı, virüs olayı çıkınca bu kişiler de unutuldu. Bunların sonu ne oldu. Nerelere gittiler. Bir virüs ile Allah biz kullarını imtihan ediyor. Belki de bu virüs olmasaydı dünyamızda farklı şeyler yaşanacaktı. Belki de daha büyük savaşlar bile olacaktı. Bu halimize de şükürler olsun. Son olarak şunu söyleyeyim devletimizin almış olduğu kararlar gereği evlerimizden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Ev halkına sahip olacağız. Zorunlu olarak dışarı çıkmamız gerekirse de maske ve eldivenlerimizi takıp ihtiyacımızı görelim" diye konuştu.


Şimşek'in bestelediği "Git Korona Fit buradan" isimli bestesinin sözleri şöyle:


"Türkiye'me yakışmazsın


Git korona git buradan


Müslümanla pekişmezsin


Git korona git buradan


Biraz da Mısır'ı dolaş


Arada Sisi'ye ulaş


Katil Esat'a da bulaş


Git korona git buradan


Putin Trump'u da ara


Onlarda çok silah ve para


İkisini koy mezara


Git korona git buradan


Göçmenleri yutar dalga


Kara leke oldu çağa


Yunan sahiline vura


Git korona git buradan


Onlar Amarika nöker


Sümüklü burnunu çeker


Apo Feto seni bekler


Git korona git buradan


Rahim sağlam uyanlar var


İnsan hakkı yiyenler var


Eş cinselim diyenler var


Git korona git buradan" - ERZURUM

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:59 Kaynak: İHA

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