Son Dakika Haberleri: Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Tabancayla Öğretmenini Bacağından Vurdu (3)

Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Tabancayla Öğretmenini Bacağından Vurdu (3)

1 saat önce

ÖĞRETMENİN TEDAVİSİ SÜRÜYORAfyonkarahisar'da, özel meslek lisesi 11'inci sınıf öğrencisi M.A.'nın gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla atölyede yapılan ders sırasında bacağından vurarak yaraladığı öğretmeni Cengizhan Özlü'nün tedavisi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Tabancayla Öğretmenini Bacağından Vurdu (3), System.String[]
ÖĞRETMENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Afyonkarahisar'da, özel meslek lisesi 11'inci sınıf öğrencisi M.A.'nın gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla atölyede yapılan ders sırasında bacağından vurarak yaraladığı öğretmeni Cengizhan Özlü'nün tedavisi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Eğitim- Bir- Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan, hastanede ziyaret ettiği Cengizhan Özlü'nün sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:30 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Afyon, Güncel
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