Giyim markası, 'ofis şıklığı koleksiyonu'nu beğeniye sundu - Son Dakika

Giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren DeFacto, ofiste geçirilen uzun saatlerde göz kamaştırmak isteyen kadınlar için 'Ofis Şıklığı Koleksiyonu'nu beğeniye sundu.

Giyim mağazası DeFacto'dan yapılan açıklamada, ceketten pantolona, yelekten aksesuara geniş ürün yelpazesi ile hazırlanan koleksiyonun yanı sıra, ofis şıklığının vazgeçilmezi blazer ceketlerin bu sezon da yerini koruduğu duyuruldu. Ofis Şıklığı Koleksiyonu'nun favori parçasının blazer ceketler olduğunun altını çizen ?DeFacto, kemer detaylı ceketlerin kadınların bel inceliğini de ortaya çıkardığını kaydetti. Resmi iş toplantılarının kurtarıcısının ikili takımlar olduğunu söyleyen ?DeFacto, koleksiyonun siyah ağırlıklı olduğunu ancak camel, gri, yeşil ve beyaz tonlarının da yer aldığını belirtti.