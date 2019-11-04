Son Dakika Haberleri: Giysiler çöpe değil ihtiyaç sahiplerine gidiyor
Son Dakika Güncel Giysiler çöpe değil ihtiyaç sahiplerine gidiyor

Giysiler çöpe değil ihtiyaç sahiplerine gidiyor

6 saat önce

Aksu Belediyesi kullanılmış tekstil ürünlerinin çöpe gitmesi yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için önemli bir projeye imza attı.

Giysiler çöpe değil ihtiyaç sahiplerine gidiyor, System.String[]

Aksu Belediyesi kullanılmış tekstil ürünlerinin çöpe gitmesi yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için önemli bir projeye imza attı. Tabiat Geri Dönüşüm Firması ile imzalanan sözleşme ile kullanılmış tekstil ürünleri giysi kumbaralarında toplanacak ve her yıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.


Aksu Belediyesi Başkan Yardımcısı Celil Gökçen ile Tabiat Geri Dönüşüm Firması Genel Müdürü Yunus Avkaroğulları arasında imzalanan 4 yıllık anlaşma gereğince kullanılmış giysi, ayakkabı gibi tekstil ürünleri ilçedeki 50 noktaya konulacak olan giysi kumbaralarında toplanacak. Aksulu vatandaşlar evlerindeki kullanılmayan tekstil ürünlerini çöpe atmak yerine giysi kumbaralarına atacak. Bu kumbaralar aracılığıyla toplanan tekstil ürünlerinden kullanılabilir durumda olanlar yılda bir defa ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.


Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilecek olan bu proje sayesinde hem tekstil atıklarının geri dönüşümü sağlanmış olacak hem de ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunmuş olacak. - ANTALYA

Aksu Belediyesi, Dönüşüm, Gökçen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a dev destek: Tazminat ödemeyecekler 2020 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 zam geliyor! İşte kalem kalem ayrıntılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:01:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giysiler çöpe değil ihtiyaç sahiplerine gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]