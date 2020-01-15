Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri - Son Dakika Ekonomi

Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri

6 saat önce

Roche İlaç Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü'nün başına Gizem Özbayraç getirildi.

Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri, System.String[]

Roche İlaç Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü'nün başına Gizem Özbayraç getirildi.

Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri Gizem Özbayraç, çalışma hayatına Reuters'ta Finansal Pazarlar Analisti olarak başladı. Ardından 7 yıl boyunca IBM'de Strateji & Analiz konularında yönetim danışmanlığı yapan Özbayraç, HSBC Bankası'nda 2 yıl süreyle dönüşüm yönetimi görevlerini yürüttü.

Allianz Sigorta'da 2016 yılında çalışmaya başlayan Özbayraç, 2018'den beri şirketin Çevik Dönüşüm Direktörlüğü görevini sürdürüyordu. Gizem Özbayraç yeni görevinde, Roche İlaç'ın daha fazla hastaya daha iyi ve hızlı çözümler üretebilmesi için yenilikçi ve çevik işleyişi benimsemesinde önemli rol oynayacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat bölümü mezun olan Gizem Özbayraç, University of Birmingham'da ise Bankacılık ve Finans yüksek lisansını tamamladı. (Fotoğraflı)


Reuters, Dönüşüm, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç: Kumpas davası Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası
Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kendini savundu

Son Dakika Haberleri
22:42 BTK, Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı - Son Dakika Ekonomi
22:32 CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kaddafi" eleştirisi - Son Dakika Ekonomi
22:27 Erdoğan ile Trump telefonda görüştü - Son Dakika Ekonomi
22:12 ABD ve Çin 'birinci faz'ı imzaladı - Son Dakika Ekonomi
22:02 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Ekonomi
21:04 ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk fazı imzalandı - Son Dakika Ekonomi
19:27 Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:30:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]