Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2) - Son Dakika

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Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2)
6 saat önce
GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYORTürkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:35 Kaynak: DHA
GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gidiyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup göçmenin botları arıza yaptı, mahsur kalan göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Midilli Adası'na geçmek isteyen, yanlarında yiyecekleri bulunan göçmenlerin Sivrice Koyu'ndaki bekleyişleri sürüyor.
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