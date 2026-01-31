Göçmenlik Politikalarına Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Göçmenlik Politikalarına Protesto

Göçmenlik Politikalarına Protesto
31.01.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de binlerce kişi, Trump'ın göçmenlik uygulamalarına karşı 'iş yok, okul yok' diyerek eylem yaptı.

ABD genelinde her eyalette binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikaları ve ICE faaliyetlerine tepki göstermek amacıyla "iş yok, okul yok, alışveriş yok" çağrısıyla ülke çapında protestolar düzenlerken, New York'ta soğuk havalara rağmen yaklaşık 7 bin kişi Foley Meydanı'ndan toplandı.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına yönelik tepkiler ülke geneline yayılmaya devam ediyor. Bugün düzenlenen "ulusal kapanma günü" olarak adlandırılan eylemler kapsamında her eyalette binlerce kişi çalışmama, okula gitmeme ve alışveriş yapmama çağrılarıyla sokaklara çıktı. Eylemler, federal göçmenlik uygulamalarına karşı artan tepkilerin ardından organize edildi. Sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden yapılan çağrılarda, özellikle son dönemde yaşanan ölümler ve baskınların protestoların temel gerekçesi olduğu vurgulandı.

New York'ta dondurucu soğuğa rağmen yoğun katılım

New York şehrinin Manhattan bölgesinde binlerce kişi Foley Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde ABD vatandaşları Renee Good ve Alex Pretti'nin hayatını kaybettiği olayların ardından göçmenlere yönelik baskılara ve ICE faaliyetlerine tepki gösterdi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı Manhattan'daki gösteri, ülke çapında planlanan "ulusal kapanma" eylemleriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Organizatörler, bu çağrıyla okulların ve iş yerlerinin boş kalmasını, kamuoyunun dikkatinin ise federal göçmenlik baskınlarına çevrilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Pankartlar ve sloganlar öne çıktı

Protestocular, sık sık ICE karşıtı sloganlar atarak, "ICE, NYC'den defol", "Trump şimdi gitmelisin" "Adalet istiyoruz" yazılı el yapımı pankartlar taşıdı. Eylemlerde, ICE'nin uygulamalarına son verilmesi talep edildi. Gösteriler, New York Polis Teşkilatı tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Protesto olaysız şekilde sona erdi ve katılımcılar sorunsuz biçimde dağıldı.

Bazı eyaletlerde eğitime ara verildi

Arizona, Colorado ve bazı diğer eyaletlerde ise kitlesel devamsızlık beklentisi nedeniyle okullarda eğitim ara verildiği bildirildi. Ülke genelinde başta Washington, Chicago, New York gibi büyük şehirler olmak üzere birçok eyalette şehir merkezleri, eyalet meclisleri ve kiliselerde öğrenciler ve çeşitli gruplar tarafından yeni protesto ve toplanmaların planlandığı kaydedildi. Protestoların, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına yönelik tepkiler çerçevesinde önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Donald Trump, Alışveriş, 3. Sayfa, New York, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göçmenlik Politikalarına Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:13:13. #7.11#
SON DAKİKA: Göçmenlik Politikalarına Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.