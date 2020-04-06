Godiva'dan yeni

Godiva, tüketiciye uygun fiyatlı ürün sunma misyonuyla çıkarttığı Masterpieces ve Chocolate Domes'un ardından Godiva Kare Çikolata'yı da market raflarına taşıdı.



Yıldız Holding bünyesindeki Godiva'dan yapılan açıklamaya göre, ocak ayında raflardaki yerini alan ve markanın imzası Belçika çikolatası tarifine bağlı kalınarak üretilen Godiva Kare Çikolata serisinde 5 farklı tat bulunuyor.



Sütlü ve yüzde 72 kakaolu bitter gibi sevilen ve tercih edilen tatların yanı sıra kendine has kokusu ve mayhoş tadıyla "Çilekli" ve bitter çikolatanın ideal eşlikçisi "Badem" de ön plana çıkan diğer çeşitler arasında yer alıyor. "Antepfıstığı-Karamel" çeşidi ise bu iki tadın Türkiye'de ilk defa bir araya getirilmesiyle tüketicilerin beğenisine sunuldu.



Godiva markasını tüketiciler için daha erişilebilir ve ulaşılabilir kılma hedefiyle üretilen Godiva Kare Çikolata serisi, Türkiye genelinde tüm süpermarket, yerel market zincirleri, e-ticaret kanalları ve seçili bakkallarda satışa çıkarıldı.