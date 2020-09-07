Godiva'dan Yeni Lezzet: Sıgnature Mını Bars - Son Dakika

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası Godiva, "Her yerde seninle, her zaman keyifle" sloganına sahip yeni ürünü raflardaki yerini aldı. Godiva, Signature Mini Bars ile mutluluk dolu anları eşsiz çikolata lezzetiyle kutlamaya davet ediyor.

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası Godiva, çikolata tutkunlarına sürprizler yapmayı sürdürüyor. Kısa süre önce lanse ettiği Signature Mini Bars serisiyle Godiva, çikolatadan doğan mutluluğu her an, her yerde yanınızda taşımanıza olanak sağlıyor. Özenle hazırlanmış her bir Signature Mini Bars paketinde yer alan sekiz stick çikolata, özel ambalajları sayesinde sevdiğiniz lezzetleri dilediğiniz zaman, dileğiniz miktarda ve hijyenik koşullarda tüketmenize imkan tanıyor. Tariflerini Godiva Çikolata Şefi Jean Apostolou'nun özel olarak geliştirdiği altı ayrı çeşidiyle Signature Mini Bars, Godiva'nın ikonik tatlarının yanı sıra yepyeni lezzetleri de içeriyor. Sütlü ve yüzde 72 kakao oranına sahip Bitter gibi sade çikolata çeşitlerinin haricinde, Kavrulmuş Bademli Bitter, Deniz Tuzlu Bitter, Sütlü ve Tuzlu Karamelli, Ballı & Bademli ve Sütlü gibi alışılmışın dışında lezzet kombinasyonları da bulunan Signature Mini Bars serisi, özel bir günü beklemeksizin hayatın her anını kutlamak isteyenlere mükemmel bir seçenek sunuyor. Genişleyen ürün yelpazesi ve dağıtım ağıyla daha erişilebilir ve ulaşılabilir olma stratejisini benimseyen Godiva, ikonikleşen lezzet tecrübesini Godiva Café'nin seçkin menüsüyle çikolata severlere sunmaya devam ediyor. - İSTANBUL