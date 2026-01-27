Gökalp Şener\'e Veda Yemeği

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'e görev değişikliği dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevlendirilen Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve eşi Zerrin Şener onuruna veda yemeği düzenlendi. Polisevi'nde gerçekleştirilen programa İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri, amirler ve birim amirleri katıldı. Samimi bir ortamda geçen programda, Gökalp Şener'in Bilecik'te görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü çalışmalar ve emniyet teşkilatına sunduğu katkılar dile getirildi.

Programın sonunda konuşan Gökalp Şener, Bilecik'te görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Şener, "Bilecik'te görev yaptığım süre boyunca büyük bir uyum ve fedakarlıkla çalışan bir teşkilatla birlikte görev yapmanın gururunu yaşadım. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK