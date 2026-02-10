GÖKBEY Helikopteri için Suudi Arabistan ile Anlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

GÖKBEY Helikopteri için Suudi Arabistan ile Anlaşma

GÖKBEY Helikopteri için Suudi Arabistan ile Anlaşma
10.02.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÖKBEY helikopterinin Suudi Arabistan'da ortak üretimi için mutabakat zaptı imzalandı.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında GÖKBEY helikopterinin yurt dışında ortak üretimi için ilk imza atıldı.

Bu doğrultuda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMİ) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Zapta şirket adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uçar imza attı.

Mutabakat zaptı, uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile GAMİ, askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimi gerçekleştirilecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek.

Suudi Arabistan'ın 2030 yerlileştirme hedeflerinde helikopter sistemleri önemli bir yer tutuyor.

GÖKBEY'in farklı rollere uygun yapısı Suudi Arabistan'ın tercihinde önemli rol oynadı. Ortak üretim helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Helikopter, Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Gökbey, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GÖKBEY Helikopteri için Suudi Arabistan ile Anlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:40:26. #7.11#
SON DAKİKA: GÖKBEY Helikopteri için Suudi Arabistan ile Anlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.