Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
21.11.2020 11:02
KUZEY Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
KUZEY Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz fırtınası, Gökçeada'ya deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe arasında bugünkü bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00 ve 18.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 16.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.
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