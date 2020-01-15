Gökçeli Barajı 2 bin 110 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesindeki Selim Deresi üzerinde yapımı devam eden Gökçeli Barajı'nın faaliyete geçmesi ile birlikte 2 bin 110 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağı belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yapılan yazılı açıklamada, Tokat merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına işaret edildi.

Niksar ilçesi Gökçeli beldesindeki Selim Deresi üzerinde yapımı devam eden Gökçeli Barajı'nda yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Barajının tamamlanması ile 2 bin 110 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.Bununla birlikte bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artışı hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 4 milyon 253 bin lira gelir artışı sağlanması da hedeflenmektedir.'