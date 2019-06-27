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Göker İlk Şiir Kitabını Başkan Tutal'a hediye etti

1 saat önce

Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatmanur Göker, 3 yıllık çalışması sonucunda çıkardığı ilk şiir kitabını Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a imzalayarak hediye etti.

Göker İlk Şiir Kitabını Başkan Tutal'a hediye etti, System.String[]

FatmanurGöker, yazdığı "İçimdeki Boşluk" adlı şiir kitabını, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a hediye etti.

Ailesi, öğretmeni ve arkadaşlarının desteğiyle yaklaşık 3 yıllık birçalışma sonunda şiirkitabını tamamlayan Göker , kitabının tanıtımını yaparak, ikinci kitabı içinçalışmalara başladığını belirtti.

Çevrede yaşadığı ve gördükleri güncel olaylardan etkilenerekşiir kitabını çıkardığını kaydeden Göker ; ilk defa ilkokul yıllarında şiir okudum. Sonra herkes şiir yazıyor bende yazabilirim dedim ve şiirlerimi yazmaya başladım. En büyük desteği şiir kitabımın düzenlemesinde yardımcı olan öğretmenim Muhammed Tunçoğlu'ndan aldım. Kapak tasarımını arkadaşım Selin Ayşe Öz yaptı, tabi ki ailemin verdiği desteğide unutamam. Beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum "dedi.

Başkan Tutal, ise kendisine kitap hediye eden Göker'e teşekkür ederek, "Bu yaşta güzel bir eser ortaya çıkardığı için Fatmanur kızımızıtebrik ediyorum.Bize düşen herhangi bir konu olursa biz her zaman yanındayız.Kendisine başarılar diliyorum " dedi.

Başkan Tutal, günün anısına şair Göker 'e hediye takdim etti.

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:22 Kaynak: Bültenler
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