Gökgöl Mağarası\'nda Ziyaretçi Rekoru!

Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası olan 350 milyon yıllık doğa harikası Gökgöl Mağarası, ziyaretçi akınına uğruyor. Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Gökgöl Mağarası'nın son 25 yılın en yüksek ziyaretçi rakamına ulaştığını belirterek, "Bu yıl 90 bin misafirimizi ağırladık, 2026 hedefimiz 125 bin barajını aşmak" dedi.

Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde bulunan ve 2021 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından modern bir çehreye kavuşan Gökgöl Mağarası, bölge turizminin lokomotifi olmaya devam ediyor.

875 metrelik yürüyüş parkuru, içinden geçen deresi ve etkileyici damlataş oluşumlarıyla dikkat çeken mağara yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Zonguldak turizminin parlayan yıldızı Gökgöl Mağarası, pandemi sonrası dönemde yakaladığı ivmeyle rekorları altüst ediyor. Şehrin tanıtımına doğrudan katkı sağlayan mağara, sadece bir doğa harikası olarak değil, aynı zamanda şifa arayanların da rotası haline geldi.

"90 bin ziyaretçiyle dev bir sıçrama yaptık"

Ziyaretçi verilerini paylaşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, artışın tesadüf olmadığını vurgulayarak şöyle dedi:

"Yıllardır Zonguldak'ı ziyaret eden insan sayısının artması hem esnafımız hem vatandaşlarımız için olumlu bir tablo yansıtmakta. Tadilat ve pandemi sonrasındaki dönemde ziyaretçi sayılarımız 30 bin, 45 bin ve 60 bini aşarak bu yıl 90 bin rakamına ulaştı. Bu, son 20-25 yılın en büyük rakamıdır. Gökgöl, kendi tanıtımını kendisi yapan bir lokasyon; çünkü her gelen buradan mutlu hatıralarla ayrılıyor."

2026 hedefi 125 bin ziyaretçi

Gelecek vizyonunu "Hedefimiz çok büyük" diyerek özetleyen Karayılmaz, turizm rotalarının değiştiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Valimizin liderliğinde Türkiye'nin birçok fuarına giderek tanıtımlar yapıyoruz. Bu çalışmalar meyvesini verdi; ulusal tur şirketleri artık Karabük ve Amasra rotalarına Zonguldak'ı da eklediler. Hafta sonları mağarada adım atacak yer olmuyor. Personelimiz sadece pazartesi günleri dinlenebiliyor. Özellikle 10 günlük bayram tatillerinde 9-10 bin kişilik akınlar yaşıyoruz. Bu motivasyonla 2026 yılında 125 bin rakamını geçmeyi hedefliyoruz."

Solunum hastaları için doğal rehabilitasyon merkezi

Mağaranın mikroklima özelliğinin sağlık turizmine katkısını anlatan Karayılmaz, "Mağaramız yazın serin, kışın sıcak olan çok enteresan bir ortama sahip. Solunum sistemi rahatsızlığı olan insanlar burada vakit geçirdiklerinde kendilerine iyi geldiğini ifade ediyorlar. Özellikle yaşlı hastalarımız, girişten sonraki ilk 100 metrede bulunan salonumuzda oturup dinlenerek vakit geçiriyorlar. Bu sağlık faktörü de ziyaretçi sayımızın artışında ciddi bir etken" dedi.

"Sarkıtların her biri bir sanat eseri"

Mağarayı ailesiyle birlikte ziyaret eden Hümeyra Feyzanur Kök, "Sarkıtların her biri Allah'ın eşsiz birer sanat eseri gibi. Damlaların akışını izlemek ve bu huzurlu atmosferde yürümek gerçekten etkileyici. Buraya ikinci gelişim ama şehirden ayrılmadan önce bir kez daha görmek istedim. Burası sadece bir mağara değil, ruhun dinlendiği bir yer. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK