Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi - Son Dakika

Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi

6 saat önce

Tuzlasporlu oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Galatasaray ve Fatih Terim'den özür diledi.

Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi, System.String[]

Tuzlasporlu oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor- Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Galatasaray ve Fatih Terim'den özür diledi.

Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Fatih Terim ve sarı-kırmızılı camiadan özür diledi. Çıra'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta Ultraslan'dan, bütün taraftarlardan özür dilerim, kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve Ultraslan'dan özür dilerim."

(İHA)

Gökhan Çıra, Galatasaray, Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:05 Kaynak: İHA
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