Göksel 4 Nisan'da internet üzerinden konser verecek - Son Dakika

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Göksel 4 Nisan'da internet üzerinden konser verecek
6 saat önce
Şarkıcı Göksel, "World Akustik Konserleri" kapsamında canlı yayında konser verecek.
Şarkıcı Göksel, "World Akustik Konserleri" kapsamında canlı yayında konser verecek.
Sanatçı, Yapı Kredi bomontiada'nın sosyal medya üzerinden devam ettirdiği konser serisinin 4 Nisan'daki konuğu olacak.
Konser, 21.00'de Yapı Kredi bomontiada'nın Instagram hesabından gerçekleştirilecek ve 45 dakika sürecek.
Sanatseverlerin evlerinden canlı izleyebileceği konser ayrıca, 24 saat boyunca hesapta kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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