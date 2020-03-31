Göksel 4 Nisan'da internet üzerinden konser verecek - Son Dakika

Sanatseverlerin evlerinden canlı izleyebileceği konser ayrıca, 24 saat boyunca hesapta kalacak.

Konser, 21.00'de Yapı Kredi bomontiada'nın Instagram hesabından gerçekleştirilecek ve 45 dakika sürecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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