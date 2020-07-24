Göksel'de single

& ;"Lütufsuz Yaz" ın sözleri güçlü yorumcu Göksel'e, müziği Göksel ve Osman Şahin'e ait. Düzenlemelerde ise Can Güngör'ün imzası var. Göksel, yeni video klibi için bir süredir yaşadığı Fethiye'nin köylerinden Kayaköy ve İnlice'nin halkı ile kamera karşısına geçti. Sevilen müzisyen "Lütufsuz Yaz"ı "Pandemi sürecinde beni etkileyen yüzler ve yaşadığım köyden hatıralar var. Klibin fikir ve sanat yönetmenliğini ben yaptım. Yerel halkın oynadığı bir Ege filmi tadında" sözleriyle tanımlıyor. Sözleri kadar çekimleriyle de müzikseverlere sanatın derinliklerini yaşatan klibin yönetmen koltuğunda Eran Hakim ve Evren Topaloğlu yer aldı.