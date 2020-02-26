Göksenin Köksal'dan maç sonu Ozan Tufan'a gönderme! - Son Dakika
Son Dakika Spor Göksenin Köksal'dan maç sonu Ozan Tufan'a gönderme! - Son Dakika Spor

Göksenin Köksal'dan maç sonu Ozan Tufan'a gönderme!

12 dakika önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek 9 yıl sonra rakibini deplasmanda yendi. Maç sonunda Göksenin Köksal, sosyal medya hesabından "Böyle bir şey olabilir mi ya?" paylaşımında bulunarak Ozan Tufan'a göndermede bulundu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup ederek 9 sene sonra rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde de futbolda Fenerbahçe'yi 20 yıl 3 ay sonra deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı.

OZAN TUFAN'A GÖNDERME

Bu galibiyet sonrası Galatasaray'ın milli oyuncusu Göksenin Köksal, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Köksal, derbi maç sonrası "Böyle bir şey olabilir mi ya?" açıklamasında bulunan Ozan Tufan'a göndermede bulunarak paylaştığı fotoğrafa "Böyle bir şey olabilir mi ya?" yazdı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Göksenin Köksal'dan maç sonu Ozan Tufan'a gönderme!
Galatasaray, Ozan Tufan'ın söylediği "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözünü tişört yaptıracak

Malcolm Thomas, Galatasaray, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:59 
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