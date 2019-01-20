Göksun'da Soğuk Hava Nedeniyle Tilki Dondu

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Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik!