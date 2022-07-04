Gökyüzü gözlem etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi (2) - Son Dakika
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Gökyüzü gözlem etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi (2)

04.07.2022 00:53
Gökyüzü gözlem etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi (2)

ETKİNLİĞİ, 10 BİNİ AŞKIN VATANDAŞ ZİYARET ETTİVan Gölü kıyısında düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne Türkiye'nin her bölgesinden 10 bini aşkın vatandaşın katıldığı bildirildi.

ETKİNLİĞİ, 10 BİNİ AŞKIN VATANDAŞ ZİYARET ETTİ

Van Gölü kıyısında düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne Türkiye'nin her bölgesinden 10 bini aşkın vatandaşın katıldığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Van Gölü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökyüzü gözlem etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökyüzü gözlem etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi (2) - Son Dakika
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