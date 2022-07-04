ETKİNLİĞİ, 10 BİNİ AŞKIN VATANDAŞ ZİYARET ETTİ
Van Gölü kıyısında düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne Türkiye'nin her bölgesinden 10 bini aşkın vatandaşın katıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Van Gölü, Türkiye, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Gökyüzü gözlem etkinliğine vatandaşlardan yoğun ilgi (2) - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.