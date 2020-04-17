Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Konya yolundaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Konya yolundaki çalışmaları inceledi.

Beraberinde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ile çalışma sahasında incelemelerde bulunan Başkan Şimşek, yürütülen çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklama yapan Şimşek, yolun kısa sürede hizmete açılmasını planladıklarını söyledi.

Şimşek, "İnşaat çalışmaları oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalar bu şekilde ilerlerse yol, yıl sonuna kadar kullanıma açılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.