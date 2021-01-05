Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek tarım turizmi hareketini başlattı - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek tarım turizmi hareketini başlattı

05.01.2021 13:27
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek tarım turizmi hareketini başlattı, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi, üretken belediyecilik anlayışıyla Gölbaşı'nı Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlama vizyonunu adım adım hayata geçirmeye devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi, üretken belediyecilik anlayışıyla Gölbaşı'nı Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlama vizyonunu adım adım hayata geçirmeye devam ediyor. İlçenin potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede tarım turizminin gelişmesi için Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi'nin ardından büyük bir adım daha attı.

Gölbaşı'nda sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yenilikçi süreçlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması için ilçede yeni bir proje hayata geçti. 'Gölbaşı Tarım Turizmi Yol Haritasının Oluşturulması' projesi kapsamında Gölbaşı'nın tarım turizmi yol haritasının belirlenmesi için Gölbaşı Belediyesi yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, STK'lar, mahalle muhtarları ve basın mensuplarının katılımıyla online eğitim çalışmaları yapılırken, projenin kapanış toplantısı da yapıldı. Proje hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "'Gölbaşı Tarım Turizmi Yol Haritasının Oluşturulması' projesini başlattık. Bu sayede Gölbaşımızın tarım kenti olması yolunda da büyük bir adım atmış olduk. Projenin şimdiden çiftçimize ilçemize ve Ankaramıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz" dedi.

"Üretici için önemli bir gelir kaynağı olacak"

Gölbaşı'nın turizm kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek, turizmin yanında ilçenin oldukça verimli topraklara da sahip olduğunu söyleyerek, "Bu verimli tarım topraklarının değerlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyoruz. Gölbaşı Kent Çiftliği Projemizin ardından ilçemizde tarım turizmi yapılması için de bu projeyi Ankara Kalkınma Ajansı ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte harekete geçirdik. Hem verimli topraklarımızın değerlendirilmesi hem de tarım turizminin başlaması ile bu projeler üretici için önemli bir gelir kaynağı olacak" diye konuştu.

Başkan Şimşek, projenin faaliyete geçmesinde katkısı bulunan Ankara Kalkınma Ajansı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici ile ekibine, projenin koordinatörü Sultan Gündüz'ün yanı sıra eğitime katılanlara teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Gölbaşı'nın tarım turizm haritasında ilk adım

Proje ile birlikte Gölbaşı'nın tarım turizmi yol haritasını oluşturma yolunda ilk adım da atılmış oldu. Proje Koordinatörü Sultan Gündüz, proje ile birlikte Gölbaşı'nın sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı planladıklarını söyleyerek, "Projemizle, katılımcı bir anlayışla Gölbaşı'nın güçlü tarım turizmi potansiyelini harekete geçirilmesinde faaliyet alanlarımızı belirledik. Faaliyetlerin birbiriyle bağlantılandırılması ve sinerji oluşturması için gereken çalışmaları tamamladık. Özellikle tarımın ekonomideki payının ağırlıklı olduğu kırsal mahallelerde tarımsal üretim çeşitlendirilecek ve tarıma dayalı sanayi geliştirilecek. Kırsal alanlarda alternatif gelir ve istihdam alanları belirlenecek ve desteklenecek. Hassas ekolojik bölgeler korunacak, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı teşvik edilecektir" dedi.

Kapanış toplantısında Gölbaşı Tarım Turizmi Yol Haritası projesine eğitim çalışmalarına katılan ve projeye destek olan katılımcılara sertifikaları Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından verildi. - ANKARA

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek tarım turizmi hareketini başlattı
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek tarım turizmi hareketini başlattı
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek tarım turizmi hareketini başlattı

Gölbaşı Belediyesi, Hisarcık, Gölbaşı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek tarım turizmi hareketini başlattı - Son Dakika


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