Gölbaşı Belediyesi'nden Atatürk ve Şehitler İçin Lokma Hayrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gölbaşı Belediyesi'nden Atatürk ve Şehitler İçin Lokma Hayrı

11.11.2025 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına mevlit okuttu. İlçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen programlarda, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına mevlit okuttu. İlçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen programlarda, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Gölbaşı Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında, tüm şehitlere saygı ve şükranlarını sunmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. İlçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, okutulan mevlit ile birlikte Atatürk ve tüm şehitlerin ruhuna rahmet, gazilere ise sağlık ve uzun ömürler dilendi. Program sonunda vatandaşlara lokma ikram edildi.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak hepimizin en kutsal görevidir"

"Geçmişini bilmeyen, geleceğine emin adımlarla yürüyemez. Tarihimize, değerlerimize ve ecdadımıza sahip çıkmak, hepimizin asli vazifesidir. Bizlere bu vatanı canları pahasına armağan eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Onların bize emanet ettiği bu cennet vatanı korumak, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak hepimizin en kutsal görevidir.  Bu anlamlı günde Mevlid-i Şerif okutmanın ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek dualarımızı birleştirmenin manevi huzurunu yaşıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliği, şehitlerimizin hatırası etrafında kenetlenmemizle daim olacaktır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyerek, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."Gölbaşı Belediyesi'nden Atatürk ve Şehitler İçin Lokma Hayrı

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Gölbaşı Belediyesi, Yerel Haberler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden Atatürk ve Şehitler İçin Lokma Hayrı - Son Dakika

Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
BEIN Sports’a yapılan silahlı baskından ilk görüntü BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

09:05
Herkes onu konuşuyor İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Herkes onu konuşuyor! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
08:14
Bahis skandalında çarpıcı tablo Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
07:40
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ABD’de Esed çağrısı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı
07:25
Beyaz Saray’daki görüşmeye Trump’ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
07:18
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
02:32
Furkan Bölükbaşı “Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit“ suçundan gözaltına alındı
Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçundan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 09:19:01. #7.13#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi'nden Atatürk ve Şehitler İçin Lokma Hayrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.