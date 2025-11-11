Gölbaşı Belediyesi'nden Atatürk ve Şehitler İçin Lokma Hayrı

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına mevlit okuttu. İlçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen programlarda, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Gölbaşı Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında, tüm şehitlere saygı ve şükranlarını sunmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. İlçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, okutulan mevlit ile birlikte Atatürk ve tüm şehitlerin ruhuna rahmet, gazilere ise sağlık ve uzun ömürler dilendi. Program sonunda vatandaşlara lokma ikram edildi.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak hepimizin en kutsal görevidir"

"Geçmişini bilmeyen, geleceğine emin adımlarla yürüyemez. Tarihimize, değerlerimize ve ecdadımıza sahip çıkmak, hepimizin asli vazifesidir. Bizlere bu vatanı canları pahasına armağan eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Onların bize emanet ettiği bu cennet vatanı korumak, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak hepimizin en kutsal görevidir. Bu anlamlı günde Mevlid-i Şerif okutmanın ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek dualarımızı birleştirmenin manevi huzurunu yaşıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliği, şehitlerimizin hatırası etrafında kenetlenmemizle daim olacaktır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyerek, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."