Gölbaşı Mezarlığı Sular Altında

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir mezarlık yağışlardan dolayı sular altında kaldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde birkaç gündür etkili olan yağmur yağışı dolayısıyla Gölbaşı Yarbaşı Mezarlığını sular bastı. Mezarlıkta suların birikmesi ve göle dönmesiyle mezarlık sular altında kaldı. Mezarlığın sular altında kalmasına tepki gösteren vatandaşlar, su giderlerinin çalışmamasından kaynaklı olarak bu tür durumun yaşandığını belirtti. - ADIYAMAN