Gölbaşı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gölbaşı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

12.11.2025 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 'Bir Fidan Bir Nefes, Bir Nefes Bir Gelecek' sloganıyla bin fidan dikti. Etkinlik, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Bir Fidan Bir Nefes, Bir Nefes Bir Gelecek" sloganıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında bin fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Bir Fidan Bir Nefes, Bir Nefes Bir Gelecek" sloganıyla Gölbaşı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bin fidan toprakla buluşturuldu. Programa İlçe Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, İlçe MEB Müdürü Serap Yılmaz, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler de yerini alırken fidan dikmenin heyecanını yaşadı. Öğrenciler, protokol üyeleriyle birlikte diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Odabaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Tüm fidanların, Gölbaşı'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

"Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle 'Bir fidan bir nefes, bir nefes bir gelecek' diyerek; hem Gölbaşı'mızın hem de ülkemizin yarınlarına nefes olmanın gururunu yaşıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak, yeşili korumanın ve çoğaltmanın bir medeniyet sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde ilçemizin dört bir yanında 18 bin ağacı toprakla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde de bu sayıya bin fidanı daha ekleyerek, ilçemizin yeşil dokusunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız, sadece sayılardan ibaret değil. Her bir dikilen fidan, çocuklarımızın daha temiz bir havada soluk alacağı, kuşların yuva yapacağı, insanların nefes alacağı bir yaşam alanı demek. Şunu biliyoruz ki; bugün diktiğimiz her fidan, yarının Gölbaşı'sına bırakacağımız en güzel emanettir. Bu vesileyle, bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan, emeği ve alın teri ile bu yeşil seferberliğe ortak olan tüm hemşehrilerime, sivil toplum kuruluşlarımıza, özveriyle çalışan belediye personelimize ve en kıymetlileri, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur' sözüyle bitiriyor, diktiğimiz tüm fidanların, Gölbaşı'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaymakam Rüstemoğlu da konuşmasında sanayileşme ve iklim değişikliğinin arttığı bugünlerde orman varlıklarının korunması ve artırılmasının önemine vurgu yaparak Milli Ağaçlandırma Günü'nün çevre bilinci açısından taşıdığı değeri hatırlattı.

Etkinlik, fidanların toprakla buluşturulmasının ardından katılımcılara fide dağıtılmasıyla devam etti. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Haberler, Gölbaşı, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mudanya’da bir şahıs kendisine sigara vermeyen genci bıçaklayarak olay yerinden kaçtı Mudanya'da bir şahıs kendisine sigara vermeyen genci bıçaklayarak olay yerinden kaçtı
Tayland-Malezya sınırında göçmen teknesi battı: 21 ölü Tayland-Malezya sınırında göçmen teknesi battı: 21 ölü
10 Kasım’da canlı yayında horon tepen Alişan’dan eleştirilere videolu yanıt 10 Kasım'da canlı yayında horon tepen Alişan'dan eleştirilere videolu yanıt
Kastamonu’da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı
Yardım uçağı düştü: 2 ölü Yardım uçağı düştü: 2 ölü

08:53
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
08:47
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
08:20
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
08:20
Araç sahipleri dikkat Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
07:13
Gürcistan’da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu İşte isimleri
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
06:59
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 09:32:40. #7.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.