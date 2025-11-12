Gölbaşı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Bir Fidan Bir Nefes, Bir Nefes Bir Gelecek" sloganıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında bin fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Bir Fidan Bir Nefes, Bir Nefes Bir Gelecek" sloganıyla Gölbaşı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bin fidan toprakla buluşturuldu. Programa İlçe Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, İlçe MEB Müdürü Serap Yılmaz, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler de yerini alırken fidan dikmenin heyecanını yaşadı. Öğrenciler, protokol üyeleriyle birlikte diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Odabaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Tüm fidanların, Gölbaşı'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

"Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle 'Bir fidan bir nefes, bir nefes bir gelecek' diyerek; hem Gölbaşı'mızın hem de ülkemizin yarınlarına nefes olmanın gururunu yaşıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak, yeşili korumanın ve çoğaltmanın bir medeniyet sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde ilçemizin dört bir yanında 18 bin ağacı toprakla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde de bu sayıya bin fidanı daha ekleyerek, ilçemizin yeşil dokusunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız, sadece sayılardan ibaret değil. Her bir dikilen fidan, çocuklarımızın daha temiz bir havada soluk alacağı, kuşların yuva yapacağı, insanların nefes alacağı bir yaşam alanı demek. Şunu biliyoruz ki; bugün diktiğimiz her fidan, yarının Gölbaşı'sına bırakacağımız en güzel emanettir. Bu vesileyle, bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan, emeği ve alın teri ile bu yeşil seferberliğe ortak olan tüm hemşehrilerime, sivil toplum kuruluşlarımıza, özveriyle çalışan belediye personelimize ve en kıymetlileri, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur' sözüyle bitiriyor, diktiğimiz tüm fidanların, Gölbaşı'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaymakam Rüstemoğlu da konuşmasında sanayileşme ve iklim değişikliğinin arttığı bugünlerde orman varlıklarının korunması ve artırılmasının önemine vurgu yaparak Milli Ağaçlandırma Günü'nün çevre bilinci açısından taşıdığı değeri hatırlattı.

Etkinlik, fidanların toprakla buluşturulmasının ardından katılımcılara fide dağıtılmasıyla devam etti. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.