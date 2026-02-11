Gölbaşı'nda Gasba 4 Tutuklama - Son Dakika
Gölbaşı'nda Gasba 4 Tutuklama

11.02.2026 11:27
Adıyaman Gölbaşı'nda bir kişiyi gasbeden 4 zanlı yakalanarak tutuklandı. Gasbedilen para teslim edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde babaannesinin emekli maaşını bankamatikten çektikten sonra eve dönen G.K, 4 şüpheli tarafından gasbedildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ihbar üzerine başlattığı çalışmalarda olayın zanlılarının eşkalini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda H.K, M.K, A.K. ve D.K'yi yakaladı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan gasbedilen para, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

