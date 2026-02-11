Gölbaşı'nda Gasba 4 Tutuklama

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde babaannesinin emekli maaşını bankamatikten çektikten sonra eve dönen G.K, 4 şüpheli tarafından gasbedildi.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ihbar üzerine başlattığı çalışmalarda olayın zanlılarının eşkalini belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda H.K, M.K, A.K. ve D.K'yi yakaladı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan gasbedilen para, sahibine teslim edildi.
