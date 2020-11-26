Gölbaşı'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği toplandı - Son Dakika

ı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.
Kaymakam Mutlu Köksal başkanlığında koronavirüs tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğü bahçesinde açık hava toplantısı olarak gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılı bütçe değerlendirmesi yapıldı.
İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların katıldığı toplantıda, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sait Özdemir, birlik bütçe gelir ve gideri hakkında bilgi verdi.
- Kaynak: AA
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