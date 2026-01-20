Gölbaşı'nda Minibüs Devrildi: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.
M.İ. idaresindeki 33 L 7931 plakalı minibüs, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu 13'üncü kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
