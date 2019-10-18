Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda okulda yangın tatbikatı yapıldı
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda okulda yangın tatbikatı yapıldı

Gölbaşı'nda okulda yangın tatbikatı yapıldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okulda yangın tatbikatı yapıldı.

Gölbaşı'nda okulda yangın tatbikatı yapıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okulda yangın tatbikatı yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerince Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın alarmıyla öğrenciler okuldan tahliye edildi.

Ekipler, temsili olarak yaralı olan iki öğrenciyi, okulun ikinci katından yangın merdiveniyle indirdi. Okul bahçesindeki yangın ise söndürüldü.

Gölbaşı Belediyesi, Anadolu Lisesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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