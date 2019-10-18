Gölbaşı'nda okulda yangın tatbikatı yapıldı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okulda yangın tatbikatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:42 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okulda yangın tatbikatı yapıldı.
Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerince Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın alarmıyla öğrenciler okuldan tahliye edildi.
Ekipler, temsili olarak yaralı olan iki öğrenciyi, okulun ikinci katından yangın merdiveniyle indirdi. Okul bahçesindeki yangın ise söndürüldü.
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