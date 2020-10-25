Gölbaşı'nda piknik alanları ve iş yerlerinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sahil kenarında yer alan piknik alanları ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile ilçedeki kurum müdürlerinin katıldığı denetimde, piknik yapmaya gelen ailelerin yanı sıra göl kenarında yürüyüş yapanlara ve esnafa, maske-sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.

Denetimlerle ilgili gazetecilere bilgi veren Kaymakam Bilgihan, sahil, park, cadde ve sokaklarda yaptıkları Kovid-19 denetimlerinin yanı sıra kapalı alanlarda da çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yürütüyoruz"

Denetimlerdeki önceliklerinin vatandaşların kişisel korunma noktasındaki farkındalığını artırmak olduğuna işaret eden Bilgihan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu noktadaki farkındalığı geliştirdiğimiz zaman etrafımızdaki insanların da sağlığını koruma noktasındaki hassasiyeti zaten oluşturmuş olacağız. Açık alanlarda insanlar biraz daha rahat hareket etme noktasında olabilirler. Ancak biliyoruz ki açık alanlarda da bulaş ihtimali söz konusu olabilir. Mesafeye dikkat etmeleri, maske kullanmaları ve birbiriyle iletişime geçtikleri zaman ailelerini, çocuklarını korumaları konusunda vatandaşlarımızı uyardık. Cezai işlem arzu ettiğimiz süreçler değil. Öncelikli olarak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yürütüyoruz."