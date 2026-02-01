Gölcük Esnafı Yeni Başkanı Tuncay Yıldız - Son Dakika
Gölcük Esnafı Yeni Başkanı Tuncay Yıldız

Gölcük Esnafı Yeni Başkanı Tuncay Yıldız
01.02.2026 13:32
Gölcük'te düzenlenen genel kurulda Tuncay Yıldız, 791 oyla başkan seçildi.

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Tuncay Yıldız seçildi.

Gölcük Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa Yıldız ve Necmi Kocaman aday oldu.

Üyelerin 791'nin oyunu alan Yıldız, başkan seçildi. Seçimin ardından konuşan Yıldız, destek verenlere teşekkür etti.

"Taksiratlı Şekibe" adlı tiyatro oyunu Karamürsel'de sahnelendi

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programda, "Taksiratlı Şekibe" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, katılımcılarca izlendi.

Dernek Başkanı Ahmet Çetiner, Balkan kültürünü yaşatmak ve sanatı desteklemek adına bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, tiyatro oyununa gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kandıra Gençlerbirliği şampiyon oldu

Kocaeli Süper Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kandıra Gençlerbirliği, sahasında Hisareynspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Kandıra Stadı'nda oynanan mücadelede Kandıra temsilcisi, rakibi Hisareynspor'u 90+1. dakikada bulduğu golle yendi.

Sezonun bitimine bir hafta kala liderliği garantileyen Kandıra Gençlerbirliği, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselebilmek için play-off grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Kandıra Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Tansu Okan, hedeflerinin BAL olduğunu söyledi.

Kutlamalara katılan Belediye Başkanı Erol Ölmez de Kandıra'ya herşeyin yakıştığını ifade ederek, "'Birlikte Kandıra'yız' dedik ve birlikte başardık. Allah daha iyilerini nasip etsin, tüm hemşehrilerim bu zaferin tadını çıkarsın." ifadesini kullandı.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ise Kandıra Gençlerbirliği'ne play-off sürecinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

