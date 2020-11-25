Gölde mahsur kalan uçurtma sörfçüsü, polisin yardımıyla karaya çıktı - Son Dakika

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde uçurtma sörfü yapan Gökhan Karaköse (38), rüzgarın kesilmesiyle suda mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla kıyıya çıkmaya çalışan sörfçüyü görenler, durumu polise bildirdi. Yardıma gelen dalgıç polislere iyi olduğunu söyleyen ve özçekim de yapan sörfçü, polis botunun oluşturduğu dalgayla kıyıya çıktı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Gölde açılan uçurtma sörfçüsü Gökhan Karaköse, rüzgarın kesilmesiyle suda mahsur kaldı. Yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan Karaköse'yi görenler, sörfçünün boğulduğunu zannedip, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polislerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve dalgıç polisler sevk edildi. Kıyıya çıkmaya çalışan sörfçü, botla göle açılan dalgıç polislere iyi olduğunu, yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi. Sörfçü bu anlarda özçekim de yaptı. Karaköse, dalgıç polislerin, botlarıyla manevra yaparak oluşturduğu dalgayla karaya çıktı.Rüzgarın birden kesilmesiyle suda kaldığını ancak yüzerek kıyıya çıkmaya çalıştığını söyleyen Karaköse, "Gayet normal bir durum. Her sörfçünün başına gelebilecek bir olay. Riskli bir şey yoktu ama vatandaşlar sanırım 'Paraşütçü suya düştü' diye bildirmişler. Polisler de dalga yaptı, kolay çıktım. Bundan 12 yıl önce de başımıza böyle bir olay gelmişti. Bir sıkıntı yok" diye konuştu.