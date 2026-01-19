Gölhisar'da Alkol Masasında Sela Okundu: Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Gölhisar'da Alkol Masasında Sela Okundu: Soruşturma Başlatıldı

19.01.2026 17:39
Burdur Gölhisar'da alkol masasında sela okunması üzerine soruşturma açıldı, MHP'li Aksoy ihraç edildi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde restoranda alkol masasında sela okunmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Alkol alınan masada bulunduğu gerekçesiyle MHP'li Gölhisar İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy partisinden ihraç edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gölhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkol içilen masada Çağatay T. isimli şahıs tarafından sela okundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunda tepki oluştu.

Gelişmeler üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis merkezine götürülen Çağatay T'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'un partimizle ilişiği kesilmiş olup, İl Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

