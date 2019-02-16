Gönül, "Sanatın ve Sanatçının Yanında Olacağız"
1 saat önce
AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen lansman programına ve fotoğraf sergisine katıldı.
"Sanatın ve sanatçının yanında olacağız"
AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen 2019 lansmanına ve Geçmişten Günümüze İzmit Fotoğraf Sergisi'ne katıldı. Ramada Otel'de gerçekleştirilen programda Dernek Başkanı Akın Ülkü Sevinç'i ve üyelerini tebrik eden AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağıma söz veriyorum" dedi.
BAŞKA BİR DUYGU…
Konuşmasında Gönül, "yapmış olduğunuz başarılı çalışmalardan dolayı, derneğimizi yürekten tebrik ediyorum. Bugün burada İzmit'in tarihini konu alan fotoğraf sergisini inceledik. Hepsi çok güzeldi. Gerçekten İzmitli olmak, sokakların kokusunu ve hikayesini bilmek çok başka bir duygu. Ben de İzmit'in sanatla buluşması gerektiğini bilenlerdenim. Bu konuda çalışmalarımızda var" dedi.
SANATI ÖNEMSİYORUZ
Konuşmasının devamında Gönül, "Sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılıp daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilmek için sanat okulları kuracağız. Sanatı önemsiyoruz. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:53 Kaynak: Bültenler
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