Gönüller tiyatroda buluştu - Son Dakika
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Gönüller tiyatroda buluştu

6 saat önce

Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi, 'Enerjimi Paylaşıyorum' etkinliği kapsamında özel öğrencilere tiyatro gösterisi yaptı.

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Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi, 'Enerjimi Paylaşıyorum' etkinliği kapsamında özel öğrencilere tiyatro gösterisi yaptı.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palanadöken Gençlik Merkezinin organize ettiği 'Enerjimi Paylaşıyorum' Etkinliği kapsamında Recep Birsin Özen Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerini misafir etti. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Palandöken Gençlik Merkezi'nin çok amaçlı salonunda tiyatro gösterisi yapıldı.


Otizim ve down sendromlu çocuklara özel Büyülü Alem Grubu tarafından yapılan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Tiyatro gösterisini büyük bir heyecanla izleyen ve mutlulukları gözlerinden okunan çocuklara Palandöken Gençlik Merkezi Gönüllüleri tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.


Palandöken Gençlik Merkezi gönüllülerinin bir hafta süre ile hazırlandıkları organizasyon beğeni toplarken, Recep Birsin Özen Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nden teşekkür geldi. Öğretmenlerinden Esra Yavuzaslan ve Okul müdürü Haluk Aksakallı, gerçekleştirilen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, çocukların tiyatro gösterisinde keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.


Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, "Farkındalık oluşturmak ve engelsiz bir yaşam için mücadelemiz devam edecek. Biz çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onlar bizim balalarımız, kıymetlilerimiz, gözleri ışıl ışıl parlayan yıldızlarımızdır. Onlar için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.


Etkinliği organize eden gençlik lideri Tuncay Altunok; ise yaptığı açıklamada "Gönüllü gençlerimizle birlikte oluşturduğumuz enerji koridorunda çocukların eğlenmesi ve mutlu olması için bir haftadan beri devam eden hazırlık aşaması olduğunu katılımcıların heyacanı ve mutluluğunu herkesin gözünden anlayabilirsiniz" diyerek bu çalışmaların aratarak devam edeceğini ifade etti.


'Enerjimi Paylaşıyorum' etkinliği kapsamında özel öğrencilere tiyatro gösterisi yapan Palandöken Gençlik Merkezi ve Büyülü Alem Grubu'nu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "İnsan odaklı çalışan kurumumuz toplumun her kesimine önemli hizmetler sunuyor. Şimdi de Palandöken Gençlik Merkezimizin yaptığı bu önemli faaliyet bizleri mutlu etti. Gençlik liderlerimizi ve gönüllü gençlerimizi kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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